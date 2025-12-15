The Batman Parte II arrivano nuove informazioni su un nuovo personaggio e il ruolo di Scarlett Johansson

Nuove indiscrezioni emergono su The Batman Parte II, rivelando dettagli su un nuovo personaggio e il coinvolgimento di Scarlett Johansson. Dopo incertezze sulla realizzazione del film, nonostante l’interesse di Warner Bros., l’attesa cresce tra i fan, alimentata da anticipazioni e speculazioni su sviluppi e casting.

© Metropolitanmagazine.it - The Batman Parte II, arrivano nuove informazioni su un nuovo personaggio e il ruolo di Scarlett Johansson C’è stato un momento in cui sembrava che The Batman Parte II non sarebbe mai stato realizzato. Nonostante la Warner Bros. avesse dato il via libera al sequel un mese dopo l’uscita del primo film, Matt Reeves e soci hanno impiegato parecchio tempo per far partire la produzione. Il film ha subito un paio di ritardi e la sceneggiatura ha impiegato un po’ di tempo per essere messa a punto. Tuttavia, all’inizio di quest’anno l’amministratore delegato della Warner Bros. David Zaslav che ha annunciato che le riprese di The Batman Part II sarebbero iniziate nella primavera del 2026 per rispettare la data di uscita prevista per ottobre 2027. Metropolitanmagazine.it THE BATMAN PART 2 (2027) | Robert Pattinson | Teaser Trailer Concept The Batman – Parte II: il ruolo di Scarlett Johansson sarebbe legato a un importante cattivo della DC - Parte II sarebbe legato a un importante cattivo della DC. cinefilos.it

The Batman 2: il ruolo di Scarlett Johansson è strettamente legato ad Harvey Dent? - Stando alle ultime indiscrezioni, Johansson avrà un ruolo centrale nella trama del nuovo sequel di Matt Reeves che potrebbe anche essere un adattamento del fumetto Il Lungo Halloween ... movieplayer.it

The Batman - Parte 2: Nuovi dettagli su presunto ruolo Scarlett Johansson #Notizie #ScarlettJohansson #TheBatmanParte2 lospaziobianco.it/the-batman-par… x.com

Trapelano indiscrezioni circa il ruolo dell'attrice nel sequel sull'uomo pipistrello. #Scarlett_Johansson #The_Batman_Parte_2 - facebook.com facebook