Thailandia e Cambogia combattimenti senza fine L’appello dei vescovi

La tensione tra Thailandia e Cambogia continua a crescere, con scontri ricorrenti al confine e la prima vittima civile segnalata. La situazione rimane delicata e preoccupa la stabilità regionale, mentre le autorità e le comunità chiedono di trovare una soluzione pacifica per porre fine ai combattimenti che durano ormai da settimane.

Inizia la seconda settimana di combattimenti al confine tra Thailandia e Cambogia e arriva anche la prima vittima civile. Appello dei vescovi alla pace. Servizio di Rita Salerno TG2000. Tv2000.it

