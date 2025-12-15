Thailandia e Cambogia combattimenti senza fine L’appello dei vescovi

La tensione tra Thailandia e Cambogia continua a crescere, con scontri ricorrenti al confine e la prima vittima civile segnalata. La situazione rimane delicata e preoccupa la stabilità regionale, mentre le autorità e le comunità chiedono di trovare una soluzione pacifica per porre fine ai combattimenti che durano ormai da settimane.

© Tv2000.it - Thailandia e Cambogia, combattimenti senza fine. L’appello dei vescovi Inizia la seconda settimana di combattimenti al confine tra Thailandia e Cambogia e arriva anche la prima vittima civile. Appello dei vescovi alla pace. Servizio di Rita Salerno TG2000. Tv2000.it Thailandia e Cambogia, combattimenti senza fine. L’appello dei vescovi Thailandia-Cambogia, escalation senza fine. Bangkok minaccia: "Azioni militari finché dureranno le minacce" - Il centro stampa congiunto di Bangkok ha confermato che le forze thailandesi hanno "reagito" contro obiettivi militari cambogiani nella notte. affaritaliani.it Non c'è Trump che tenga. Thailandia e Cambogia continuano a spararsi - Malgrado il presidente Usa si vanti della pace tra i due paesi, da oltre una settimana sono ripresi gli scontri per questioni di confine. huffingtonpost.it

È durata solo poche ore la tregua tra Thailandia e Cambogia annunciata dal presidente statunitense Donald Trump venerdì 12 dicembre. I combattimenti lungo il confine tra i due Paesi sono ripresi e, dalla nuova escalation di pochi giorni fa, almeno 20 civili so - facebook.com facebook

Thailandia-Cambogia: gli scontri continuano. Muore un civile tailandese x.com