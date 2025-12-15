TFA sostegno INDIRE verso la prova finale del 20 dicembre Ecco le città sede d’esame

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo fornisce informazioni sulle città sede degli esami finali del TFA sostegno INDIRE, programmati per il 20 dicembre. Vengono illustrate le località designate per ciascuna regione, aggiornate in base alle comunicazioni ufficiali, offrendo un quadro dettagliato delle prove finali per i percorsi di formazione.

Immagine generica

INDIRE ha comunicato quali saranno, per ogni regione, le città in cui si svolgeranno gli esami finali già calendarizzati per il prossimo 20 dicembre in relazione ai percorsi di cui all'art. 6 e 7 del DM n. 74 del 31 maggio 2024. L'articolo . Orizzontescuola.it

TFA sostegno X ciclo Vs Indire: quali differenze? #scuola #news #docenti #perte #tfa

Video TFA sostegno X ciclo Vs Indire: quali differenze? #scuola #news #docenti #perte #tfa

tfa sostegno indire versoIndire sostegno, prova finale il 20 dicembre: dove si svolgerà? - Al momento non si conoscono ancora le sedi esatte, che saranno comunicate nel corso della settimana. tecnicadellascuola.it

Indire TFA sostegno, prove intermedie il 13 dicembre, esami finali il 20 - La prova intermedia dei percorsi Indire su sostegno è prevista il giorno sabato 13 dicembre alle ore 15,00. tecnicadellascuola.it