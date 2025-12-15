Tether Juve Ardoino non si arrende e prepara il rilancio | seconda puntata in arrivo a stretto giro di posta! Gli aggiornamenti e cosa dobbiamo aspettarci

L'attenzione si concentra sulla vicenda Tether Juventus, con Ardoino che non si arrende e prepara un nuovo tentativo di rilancio. Dopo la prima offerta fallita, i dettagli delle strategie e gli sviluppi imminenti sono al centro dell'attenzione, mentre la proprietà rimane ferma sulla propria posizione. Ecco gli ultimi aggiornamenti e cosa aspettarsi nelle prossime settimane.

Tether Juventus, i retroscena della prima offerta miliardaria rifiutata e il piano per il rilancio imminente che si scontra con la ferma volontà della proprietà. Il futuro societario della Juventus torna prepotentemente al centro delle cronache finanziarie con indiscrezioni che scuotono l'ambiente bianconero. Nonostante la linea della continuità tracciata dalla dirigenza, i tentativi di acquisizione non si placano. Il colosso delle criptovalute Tether ha sferrato negli scorsi giorni un attacco concreto per rilevare il club, mettendo sul piatto una cifra monstre che testimonia la serietà delle intenzioni.

