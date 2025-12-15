Terribile incidente lungo la Marecchiese due ragazzine travolte in scooter Muore una 18enne
Un terribile incidente mortale si è registrato nella prima mattinata di lunedì (15 dicembre) lungo la strada provinciale Marecchiese, in località Sant’Ermete. Attorno alle 7,45, si sono scontrate una Dacia Sandero condotta da una donna e uno scooter Honda Sh con a bordo due ragazzine di appena 18. Riminitoday.it
