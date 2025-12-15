Una nuova scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata questa mattina sull’Appennino Reggiano, suscitando attenzione tra residenti e autorità locali. I dati aggiornati indicano una leggera scossa, senza segnalazioni di danni significativi. L’evento si inserisce nel quadro delle recenti attività sismiche che interessano la regione.

Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, nuova scossa poco fa: i dati aggiornati

Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata nella mattinata di oggi sull’ Appennino Reggiano, attirando l’attenzione di residenti e amministrazioni locali. Il sisma, pur senza conseguenze, è stato avvertito in diversi comuni della zona montana. Secondo i dati ufficiali, il terremoto ha avuto magnitudo ML 2.6 ed è avvenuto alle 10:56 ora italiana. L’epicentro è stato localizzato a circa 6 chilometri a nord di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia, con coordinate geografiche 44.4228 di latitudine e 10.3128 di longitudine. La scossa si è verificata a una profondità di 25 chilometri ed è stata localizzata dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma. Thesocialpost.it

TERREMOTO NEL SUD ITALIA: NUOVA SCOSSA REGISTRATA E SCIAME SISMICO IN CORSO

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 4 nel Mar Ionio Meridionale, a largo della Sicilia - Una scossa di terremoto di magnitudo 4 si è verificata alle ore 10:11:22 del 15 dicembre 2025 con epicentro localizzato nel Mar Ionio Meridionale, a largo della Sicilia. inmeteo.net