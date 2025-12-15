Terremoto in Italia nuova scossa poco fa | i dati aggiornati
Una nuova scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata questa mattina sull’Appennino Reggiano, suscitando attenzione tra residenti e autorità locali. I dati aggiornati indicano una leggera scossa, senza segnalazioni di danni significativi. L’evento si inserisce nel quadro delle recenti attività sismiche che interessano la regione.
Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata nella mattinata di oggi sull’ Appennino Reggiano, attirando l’attenzione di residenti e amministrazioni locali. Il sisma, pur senza conseguenze, è stato avvertito in diversi comuni della zona montana. Secondo i dati ufficiali, il terremoto ha avuto magnitudo ML 2.6 ed è avvenuto alle 10:56 ora italiana. L’epicentro è stato localizzato a circa 6 chilometri a nord di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia, con coordinate geografiche 44.4228 di latitudine e 10.3128 di longitudine. La scossa si è verificata a una profondità di 25 chilometri ed è stata localizzata dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma. Thesocialpost.it
TERREMOTO NEL SUD ITALIA: NUOVA SCOSSA REGISTRATA E SCIAME SISMICO IN CORSO
Scossa di TERREMOTO Magnitudo 4 nel Mar Ionio Meridionale, a largo della Sicilia - Una scossa di terremoto di magnitudo 4 si è verificata alle ore 10:11:22 del 15 dicembre 2025 con epicentro localizzato nel Mar Ionio Meridionale, a largo della Sicilia. inmeteo.net
VIDEO| Giappone, un terremoto di magnitudo 6.7 colpisce la costa settentrionale. Le immagini della scossa - Una nuova scossa di terremoto ha colpito la costa settentrionale del Giappone. dire.it
Terremoto in Italia, raffica di scosse nella notte: cosa sta succedendo - facebook.com facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.5 ore 05:52 IT del 14-12-2025 a 5 km N Cardeto (RC) Prof= 13.9 Km #INGV_44800312 x.com