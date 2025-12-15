Terremoto al contrario ridimensionata l' inchiesta Romeo La vita della sindaca rovinata dalla magistratura

Un anno dopo il terremoto politico ed economico che ha scosso il Trentino, l'inchiesta “Romeo” viene ridimensionata, sollevando dubbi sulla sua portata e sugli effetti sulla vita della sindaca. L'indagine, che aveva generato grandi scalpore con arresti di rilievo, sembra ora aver subito un rilassamento, mettendo in discussione le conseguenze iniziali sulla scena locale.

Un anno fa, più o meno di questi giorni (era il 3 dicembre per l'esattezza), il Trentino veniva scosso da un vero e proprio terremoto che travolse il mondo della politica e dell'economia: l'inchiesta "Romeo" portò ad arresti clamorosi, tra cui quelli che fecero più rumore in assoluto ovvero.