terremoto a limes tre firme pesanti lasciano la rivista diretta da caracciolo contestano la linea

Tre importanti firme si sono dimostrate dal comitato di redazione di Limes, la rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo. Contestando la linea editoriale, i membri hanno deciso di lasciare la rivista, segnando un episodio di tensione e confronto interno nel panorama dell'analisi geopolitica italiana.

Piccolo terremoto a Limes, la rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo. In tre nomi ‘pesanti’ si sfilano dal comitato . Il primo è Federigo Argentieri, professore di scienze politiche e direttore del Guarini Institute for Public Affairs della John Cabot University. Ha chiesto di essere rimosso dal Cdr di Limes, di cui faceva parte sin dalla fondazione, nel 1993. La richiesta, formalizzata il mese scorso tramite telegramma, è stata inviata insieme a Franz Gustincich e a Giorgio Arfaras, quest’ultimo membro del consiglio scientifico. E pensare che la prima pagina della rivista è rimasta per annoi sostanzialmente immutata, al punto che vi compaiono ancora nomi di membri scomparsi da tempo come Furio Colombo, Luigi Vittorio Ferraris e Luciano Antonetti. Secoloditalia.it

