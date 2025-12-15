Terranuova da playoff Fantoni schianta il Tau
Terranuova Traiana ottiene la qualificazione ai playoff grazie alla vittoria contro Tau Altopascio. La partita si conclude con un risultato di 1-0, grazie alla rete decisiva di Fantoni. La squadra di casa dimostra carattere e determinazione, conquistando un risultato fondamentale per il proseguimento della stagione.
terranuova traiana 1 tau altopascio 0 TERRANUOVA TRAIANA (3-4-2-1): Pagnini; Senzamici, Saltalamacchia, Benucci; Simonti, Mannella, Cioce, Marini (37’ s.t. Tassi); Innocenti (20’ s.t. Cardoso), Sesti; Fantoni (32’ s.t. Cardo). Allenatore: Becattini TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Cabella; Soumah, Meucci, Nunziati (38’ s.t. Bagnoli); Iezzi, Carli, Lombardo (44’ s.t. Bouah), Nottoli (14’ s.t. Omorogieva), Carcani P.; Tordiglione, Carcani T..Allenatore: Maraia Arbitro: Caresia di Trento (Colella-Iozzia) Reti: 17’ s.t. Fantoni Note: ammoniti Pagnini, Bagnoli. Espulso Carli. Angoli 11-7. Recupero 1’ p.t. e 5’ s. Lanazione.it
Serie D: le scelte di Becattini in vista del complicato impegno interno dei biancorossi. I precedenti tra le due squadre. Fantoni guida l’attacco del Terranuova con il Tau - TERRANUOVA Ultima partita dell’anno allo stadio Matteini per il Terranuova Traiana, che oggi ospita il Tau Altopascio, secondo della classe. sport.quotidiano.net
HT: Andiamo a riposo in parità #TerranuovaTau 0-0 Non molliamo. Solo la vittoria #ForzaTerranuova - facebook.com facebook