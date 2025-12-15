Terra meravigliosa da portare in Europa
Ancona International Airport guarda al futuro con obiettivi ambiziosi, puntando a rafforzare la propria presenza in Europa. Tra piani a breve e medio termine e sfide da affrontare nel lungo periodo, l’aeroporto si impegna a crescere e a migliorare i servizi, consolidando la propria posizione come snodo strategico per il territorio e i viaggiatori.
Obiettivi di breve e medio periodo, sfide da vincere nel lungo per continuare a far crescere l’Ancona International Airport. Nominato da poche settimane, Giorgio Buffa è il nuovo ad della società di gestione del Sanzio. Che idea si è fatto di questo territorio? "Non conoscevo bene le Marche, anche se durante il mio viaggio di nozze avevo già potuto apprezzare la straordinaria bellezza di questo territorio. Un territorio dal paesaggio vario e sfaccettato, ricco di arte, cultura e tradizioni. Mi sono sentito letteralmente accolto e ho potuto constatare la qualità dell’ospitalità che mi è stata riservata da tutti gli interlocutori. Ilrestodelcarlino.it
Puó capitare ??
"Terra meravigliosa da portare in Europa" - Obiettivi di breve e medio periodo, sfide da vincere nel lungo per continuare a far crescere l’Ancona International Airport. ilrestodelcarlino.it
Mario Mantovan. . BUONE FESTE PORTO VIRO La nostra terra è meravigliosa. Vivere a Porto Viro è un orgoglio, circondati da luoghi naturali splendidi, immersi nel cuore del Delta del Po. Ma la nostra ricchezza più grande è la Comunità: una comunità - facebook.com facebook