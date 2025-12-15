Ancona International Airport guarda al futuro con obiettivi ambiziosi, puntando a rafforzare la propria presenza in Europa. Tra piani a breve e medio termine e sfide da affrontare nel lungo periodo, l’aeroporto si impegna a crescere e a migliorare i servizi, consolidando la propria posizione come snodo strategico per il territorio e i viaggiatori.

© Ilrestodelcarlino.it - "Terra meravigliosa da portare in Europa"

Obiettivi di breve e medio periodo, sfide da vincere nel lungo per continuare a far crescere l’Ancona International Airport. Nominato da poche settimane, Giorgio Buffa è il nuovo ad della società di gestione del Sanzio. Che idea si è fatto di questo territorio? "Non conoscevo bene le Marche, anche se durante il mio viaggio di nozze avevo già potuto apprezzare la straordinaria bellezza di questo territorio. Un territorio dal paesaggio vario e sfaccettato, ricco di arte, cultura e tradizioni. Mi sono sentito letteralmente accolto e ho potuto constatare la qualità dell’ospitalità che mi è stata riservata da tutti gli interlocutori. Ilrestodelcarlino.it

