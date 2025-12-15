Terra! al Teatro al Parco

“Terra!” al Teatro al Parco, rivolto a bambini dai 6 anni, è uno spettacolo all’interno del progetto “Sciroppo di Teatro”. Questo progetto di welfare culturale mira a promuovere il benessere attraverso il teatro, coinvolgendo giovani, famiglie e comunità, offrendo un’esperienza teatrale educativa e inclusiva.

© Parmatoday.it - Terra! al Teatro al Parco dai 6 anniLo spettacolo fa parte di “Sciroppo di Teatro” un progetto di welfare culturale e in particolare di Teatro e Salute rivolto a bambine, bambini, ragazzi, ragazze, alle loro famiglie e alle comunità di cui fanno parte.di e con Giulia Pizzimenti e Francesca Miranda Rossi Collettivo le. Parmatoday.it La magia di Gardaland ???? #shorts Teatro del Parco: "La pappa del Panda", in doppio orario, chiude la prima parte della Stagione di Domenica a Teatro - Uno spettacolo di narrazione che pone al centro la parola, quello strumento dell’attore che a volte sembra scomparire dal mondo del teatro per i piccolissimi. live.comune.venezia.it Cappuccetto Rosso al Teatro del Parco - Domenica 30 novembre al Teatro del Parco lo spettacolo “Cappuccetto Rosso. ilnuovoterraglio.it ISOLA TERRA NOSTRA TEATRO CERAMIDA'ISOLA C.R. COMPAGNIA TEATRALE IL SORRRISO ,PUBBLICO SOLD OUT PER LA STRAORDINA PERFORMANCE DA CALTANISSETTA NELLA SERATA DI DOMENICA 14 DICEMBRE le.osservazioni Bella s - facebook.com facebook