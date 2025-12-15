Terra! al Teatro al Parco

“Terra!” al Teatro al Parco, rivolto a bambini dai 6 anni, è uno spettacolo all’interno del progetto “Sciroppo di Teatro”. Questo progetto di welfare culturale mira a promuovere il benessere attraverso il teatro, coinvolgendo giovani, famiglie e comunità, offrendo un’esperienza teatrale educativa e inclusiva.

di e con Giulia Pizzimenti e Francesca Miranda Rossi Collettivo le.

