teroldego rotaliano il principe rosso del trentino

Il Teroldego Rotaliano è il simbolo distintivo del Trentino, un vino che racchiude la storia e la tradizione di questa regione. Nato nella Piana Rotaliana, tra Mezzolombardo e Mezzocorona, rappresenta l'eccellenza enologica locale e l'identità culturale del territorio.

Nel cuore della Piana Rotaliana, tra Mezzolombardo e Mezzocorona, nasce il vino che più di ogni altro rappresenta l'anima del Trentino: il Teroldego Rotaliano. Autoctono e identitario, è un rosso che unisce eleganza e profondità, da sempre considerato il “principe dei vini trentini”. L'origine del nome affonda nel tempo: secondo la tradizione deriva da Tiroler Gold, “oro del Tirolo”, come veniva chiamato nei paesi del Nord Europa, dove questo vino era molto apprezzato e commerciato già nei secoli scorsi. Un riconoscimento che racconta quanto il Teroldego, pur radicato nel suo territorio, abbia da sempre avuto una vocazione internazionale. Iltempo.it

Dal 1300 nella Piana Rotaliana, il Teroldego, principe del vino Trentino, guarda al futuro

