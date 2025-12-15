Terni il ‘Concerto di Natale’ al Secci | Occasione per ascoltare dell' ottima musica eseguita da allievi aspiranti professionisti

Terni si prepara a vivere un momento di musica e tradizione con il ‘Concerto di Natale’ organizzato dalla Vocal Master al Secci. L’evento vedrà la partecipazione di allievi e docenti, offrendo l’opportunità di ascoltare esecuzioni di alta qualità da parte di giovani aspiranti professionisti. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del canto e della musica natalizia.

Un appuntamento nel segno della tradizione per la Vocal Master. L’associazione culturale presenta il ‘Concerto di Natale’ alla presenza di allievi e docenti. Il teatro Secci infatti ospiterà l’evento nella giornata di lunedì 22 dicembre. Una esibizione che dunque coinvolgerà gli allievi delle. Ternitoday.it Terni, al Secci di Terni va in scena l’adattamento teatrale di ‘Il diario di Anna Frank’ - Sarà di scena sabato 7 febbraio alle 21 l’adattamento teatrale di Albert Hackett e Frances Goodrich con brani tratti da Se questo è un uomo di Primo ... umbria24.it Terni, la Banda musicale dell'Aeronautica Militare in concerto al teatro Secci per ricordare Alvaro Leonardi - L’Aeronautica Militare sarà protagonista di un evento che darà lustro alla città di Terni e renderà omaggio all'aviatore Alvaro Leonardi in occasione del centenario della concessione della Medaglia ... corrieredellumbria.it Silvia Alunni (Visioninmusica): «I Virtuosi d’Italia hanno fatto vibrare la chiesa di San Francesco e Markus Placci ha stregato il pubblico. Una grandissima emozione». LE FOTO di Umbria7 #Terni #visioninmusica #concerto #natale #violino #vivaldi #fondazion - facebook.com facebook