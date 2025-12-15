Terni Fc fermato da Nuova Alba Vittoria rimandata per Borrello

Il Terni FC viene fermato sul pari dalla Nuova Alba in una sfida combattuta. La partita, terminata 0-0, testimonia l'equilibrio tra le due squadre e l'impegno di entrambe nel tentativo di ottenere i tre punti. La gara si è disputata con un modulo 4-3-3, con diverse sostituzioni e occasioni da entrambe le parti.

FC 0 NUOVA ALBA 0 FC (4-3-3): Cunzi, Esposito, Gaggiotti, Mattia, Rocci, Bruschi (43’ st Mengoni), Bagnato, Tramontano, Giacomelli (28’ st Pucci), Principi (36’ st Betti). A disp Catalani, Barrow, Carletti, Domiziani, Adelfio, Fiorentini. All. Roberto Borrello NUOVA ALBA (4-3-2-1): De Vincenzi, Sisani, Silvestri, Dolcini, Ricci, Panichella (14’ st Valigi) Miccioni, Perri, Faraghini, Tempesta (14’ st Candac), Bettiol. A disp Pignatta, Carlani, Moscioni, Tosti, Giordano, Billorosso, Piorico. All. Riccardo Caporali. Arbitro: Biancalana di Orvieto (Krriku e Bicaroni di Foligno). Note: spettatori 250 circa. Lanazione.it

