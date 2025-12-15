Nel match di trasferta, Terni Academy subisce una sconfitta in tre set contro AVIMECC Modica. La partita, combattuta e intensa, vede i padroni di casa prevalere con un risultato netto, evidenziando le difficoltà della squadra ospite nel corso dell'incontro.

© Lanazione.it - Terni Academy sconfitta in trasferta. Cammino complicato

AVIMECC MODICA 3 TERNI VOLLEY ACADEMY 0 (25-23, 25-17, 25-19) MODICA: Chillemi 22, Barretta 10, Mariano 10, Buzzi 8, Garofolo 5, Putini 3, Nastasi (L1), Tomasi. N.E. - Bertozzi, Lugli, Cipolloni Save, Raso, Italia, Pappalardo (L2). All. Enzo Distefano. TERNI: Martinez 14, Hristov 10, Biasotto 5, Picardo 1, Catinelli 1, Caporossi, Broccatelli (L1), Darlaczi 6, Troiani, Trappetti (L2). N.E. – Giacomini, Bontempo, Iovieno. All. Leondino Giombini. Arbitri: Pierpaolo Di Bari (BR) e Giulio Cervellati (BO). AVIMECC (b.s. 10, v. 2, muri 11, errori 12). ACADEMY (b.s. 9, v. 2, muri 2, errori 8). TERNI - È sempre più complicato il cammino in serie A3 maschile per una Terni Volley Academy che perde senza attenuanti in trasferta. Lanazione.it

A3 Blu - 7A 07/12 h 16:00 Terni Volley Academy - Domotek Reggio Calabria

