Termovalorizzatori A2A parteciperà a gara in Sicilia | Ci saremo difficile immaginare differenziata al 100%
A2A annuncia la propria partecipazione a una gara in Sicilia per la realizzazione di un termovalorizzatore. L'azienda sottolinea l'importanza di essere presente nel processo, anche se evidenzia le difficoltà di raggiungere una differenziazione totale dei rifiuti. La decisione rientra nel contesto delle strategie per la gestione sostenibile dei rifiuti nella regione.
"Sull'eventuale realizzazione di un termovalorizzatore in Sicilia, faremo in modo di essere presenti ad una eventuale gara". Così il presidente di A2A Roberto Tasca a margine della presentazione del bilancio di sostenibilità territoriale in Sicilia 2024 della società multiservizi quotata in borsa. Palermotoday.it
