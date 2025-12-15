Tentato furto al Lidl di Finale Emilia | arrestato 64enne pluripregiudicato

I Carabinieri di Finale Emilia hanno arrestato un uomo di 64 anni, pluripregiudicato, sospettato di aver tentato un furto al supermercato Lidl. L'intervento, coordinato con le forze di Cavezzo e Carpi, ha portato alla sua cattura, evidenziando l'attività di contrasto alla criminalità nella zona.

© Modenatoday.it - Tentato furto al Lidl di Finale Emilia: arrestato 64enne pluripregiudicato Ieri, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia, con il supporto dei colleghi della Stazione di Cavezzo e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi Aliquota Operativa, hanno tratto in arresto un uomo, di 64 anni, pluripregiudicato, gravemente indiziato del tentativo di furto ai danni del. Modenatoday.it FROSINONE TG 22 LUGLIO 2019 Ancona, giardiniere sventa il furto nella casa dell'aziana padrona. Arrestato un egiziano: aveva già avuto un Foglio di Via per molestie a una donna - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origini egiziane per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. corriereadriatico.it Tentato furto ad Abano Terme, in una quadrifamiliare di via Don Milani. I ladri, almeno due persone, una volta scoperti si sono dati alla fuga dirigendosi a tutta velocità verso via Don Bosco - facebook.com facebook Un 29enne è stato arrestato dai Carabinieri per tentato furto aggravato #Rimini #Cronaca x.com