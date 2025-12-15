Tenta il cavallo di ritorno poi scatta inseguimento

Un tentativo di “cavallo di ritorno” per recuperare un’auto rubata si è concluso con l’arresto dell’autore. Dopo aver chiesto mille euro per la restituzione, l’uomo ha ingaggiato un inseguimento e una colluttazione con le forze dell’ordine, che hanno messo fine alla vicenda.

© Napolitoday.it - Tenta il "cavallo di ritorno", poi scatta inseguimento Ha chiesto mille euro per restituire un'auto rubata pochi giorni prima a Capodrise. È finita con un arresto, dopo un inseguimento e una colluttazione con la polizia. Un 20enne napoletano è stato bloccato nella serata di sabato a Casoria con le accuse di estorsione, resistenza e lesioni a pubblico.

