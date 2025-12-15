Tenta il cavallo di ritorno ma all' appuntamento per i soldi si presenta la polizia

Un tentativo di estorsione si è concluso con l’arresto di un individuo che aveva richiesto mille euro per restituire un'auto rubata a Capodrise. L’uomo aveva pianificato un colpo di ritorno, ma all'appuntamento con il denaro si è presentata la polizia, che ha tratto in arresto il responsabile.

Ha preteso mille euro per restituire un'auto rubata a Capodrise, ma il tentativo di estorsione si è concluso con un arresto. Un 20enne napoletano è stato bloccato nella serata di sabato a Casoria dalla polizia al termine di un inseguimento e di una colluttazione con gli agenti.

