Tensione tra Maresca e il Chelsea dopo le ultime partite | il duro sfogo diretto alla società

Dopo le recenti sconfitte, Maurizio Maresca ha espresso un duro sfogo nei confronti della società Chelsea, accusandoli di averlo lasciato solo. L'allenatore si è rifiutato di commentare ulteriormente la situazione, alimentando tensioni che continuano a coinvolgere la squadra e i vertici del club.

Lo sfogo di Maresca dopo la sconfitta con l'Atalanta sarebbe diretto ai vertici del Chelsea, accusati di averlo lasciato solo: l'allenatore si rifiuta di rispondere alle domande per chiarire la questione. Fanpage.it Chelsea, Maresca su Estevao: Non è come gli altri, è uno d'altri tempi Tensione tra Maresca e il Chelsea dopo le ultime partite: il duro sfogo diretto alla società - Lo sfogo di Maresca dopo la sconfitta con l'Atalanta sarebbe diretto ai vertici del Chelsea, accusati di averlo lasciato solo: l'allenatore si rifiuta ... fanpage.it

Tensione Maresca-Chelsea, Enzo si abbottona: "Non ho altro da aggiungere" - Resta il nervosismo di fondo e l’idea non smentita che ci siano contrasti col club, ma l'allenatore ha un unico pensiero: "Domani possiamo raggiungere la nostra terza semifinale nei miei 18 mesi qui" ... msn.com

Tensione tra Maresca e il Chelsea: "Ci manca supporto, ultime 48 ore le peggiori da quando sono qui" - facebook.com facebook

Tensione tra #Maresca e il #Chelsea: "Ci manca supporto, ultime 48 ore le peggiori da quando sono qui" x.com