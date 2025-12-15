Tennis tavolo si allunga la striscia di vittoria della Martucci Carta Otranto

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Martucci Carta Otranto continua la sua serie positiva nel campionato di tennis tavolo di serie B2, confermando il momento di forma con una vittoria convincente contro l’Olimpicus Valverde nella sesta giornata di andata.

OTRANTOTennis tavolo, l’Otranto allunga la striscia di vittoria. Anche nella sesta giornata di andata del campionato di B2, dunque, la Martucci Carta Otranto ottiene un’affermazione convincente contro la Olimpicus Valverde.I catanesi, arrivati in Salento affamati di punti, tornano a mani vuote. Lecceprima.it

