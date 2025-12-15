Tempo trascorso sui social media i napoletani rompono la ricerca | i dettagli

Napoli si distingue come una delle città italiane più attive sui social media, secondo il Digital Wellbeing Report 2025 di Unobravo. Con una media di 14,1 ore settimanali trascorse online, il capoluogo campano si posiziona al terzo posto a livello nazionale, evidenziando un alto coinvolgimento digitale tra i suoi cittadini.

Napoli è tra le città italiane che passano più tempo sui social media. Secondo il Digital Wellbeing Report 2025 di Unobravo, il capoluogo campano si colloca al terzo posto nazionale per utilizzo delle piattaforme digitali, con una media di 14,1 ore a settimana trascorse online. In termini annuali. Napolitoday.it www.canaletalk.tv Roberta Bruzzone - Il lato oscuro dei social (tempo trascorso) Social Media: l’uso eccessivo può allontanarci dal corpo? Ecco la scoperta - E se l’esperienza corporea potesse essere influenzata anche dal tempo trascorso sui social media? msn.com

Avete deciso di limitare il tempo che trascorrete sui social media? Raccontateci la vostra esperienza - Avete impostato dei limiti all’uso di alcune applicazioni, dei timer che vi avvisassero che era «scaduto il tempo massimo di utilizzo»? msn.com

L'Angolo D'Oro Gioielli Rogliano. . Le feste sono calore, risate, amore e tempo trascorso con chi ami. Porta sempre con te il vero significato del Natale con i gioielli Elements DonnaOro! Vieni a scoprirli in negozio. #ElementsDonnaOro #tenniscomponibile - facebook.com facebook