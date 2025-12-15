Teddy Bear Toss un’emozione che va oltre il risultato sul parquet

Il Teddy Bear Toss rappresenta un momento speciale nel mondo dello sport, un’occasione per unire tifosi e comunità in un gesto di solidarietà. Durante questa tradizione, i tifosi lanciano orsetti di peluche sul parquet, creando un’atmosfera di calore e condivisione che supera il risultato della partita. Un gesto di emozioni e generosità che coinvolge tutti i presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le scorse ore il PalaDelMauro “si è trasformato in qualcosa di più di un’arena sportiva, è diventato un luogo di sorrisi, abbracci e solidarietà”. Così l’ Avellino Basket ha presentato la domenica vissuta coi tifosi nell’impianto sportivo di contrada Zoccolari con il match vinto contro la Unieuro Forlì. “L’Unicusano Avellino Basket desidera ringraziare di cuore il meraviglioso pubblico biancoverde che, in occasione del match contro la Pallacanestro Forlì 2.015, ha partecipato con entusiasmo al Teddy Bear Toss, regalando un’emozione che va ben oltre il risultato sul parquet. Anteprima24.it

