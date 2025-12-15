Teate medievale al centro degli incontri culturali Masci del Venerdì
Venerdì 19 dicembre alle ore 18, la Comunità Masci Chieti 1 organizza il terzo appuntamento degli incontri culturali Masci del Venerdì, in collaborazione con il dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti, presso la biblioteca Marilia Bonincontri. Un evento dedicato alla scoperta del teate medievale e alla promozione della cultura locale.
Teate Rivive Emozionando (Video Recap Ufficiale)
