Teate medievale al centro degli incontri culturali Masci del Venerdì

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 19 dicembre alle ore 18, la Comunità Masci Chieti 1 organizza il terzo appuntamento degli incontri culturali Masci del Venerdì, in collaborazione con il dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti, presso la biblioteca Marilia Bonincontri. Un evento dedicato alla scoperta del teate medievale e alla promozione della cultura locale.

