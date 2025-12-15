Taylor Swift miliardaria etica | regala 197 milioni ai suoi dipendenti

Taylor Swift si distingue non solo per il suo successo musicale, ma anche per le sue scelte etiche. Recentemente, ha donato 197 milioni di dollari ai suoi dipendenti, suscitando riflessioni sul concetto di “miliardari etici”. È possibile accumulare enormi ricchezze rispettando e valorizzando chi contribuisce al proprio successo?

© Dilei.it - Taylor Swift miliardaria "etica": regala 197 milioni ai suoi dipendenti Esistono dei "miliardari etici"? Coloro, cioè, in grado di accumulare ricchezze inimmaginabili pur rispettando il lavoro altrui? Iniziando, magari, dal pagare dignitosamente coloro il cui lavoro contribuisce al loro successo. Taylor Swift sembra essere uno di questi. La popstar più ascoltata del mondo ha infatti omaggiato i propri collaboratori con un bonus da capogiro, la cifra si aggira attorno ai 200 milioni di dollari. Il mega bonus ai lavoratori dell' Eras Tour. Sulla piattaforma di streaming Disney+ è sono in onda i documentari Taylor Swift: The Eras Tour e The End of an Era, dove Taylor Swift racconta l'avventura del suo ultimo tour mondiale, da lei stesso definito come l'esperienza "più dura di qualsiasi cosa abbia mai fatto dal vivo". Una nuova serie di documentari dedicata all'Eras Tour di Taylor Swift, il tour da record che ha segnato la sua carriera, ha riacceso il dibattito online sulle implicazioni morali dell'accumulo di ricchezza. In particolare, le immagini che mostrano Swift mentre distribuisce bonus allo staff.