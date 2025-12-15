Tavoletta si conferma campione mondiale di kickboxing a Montevarchi
Nel palazzetto di Montevarchi, Andrea Tavoletta si è riconfermato campione mondiale di kickboxing nel titolo World Title K1 Pro Xfc Asi. La competizione, svoltasi domenica 14 dicembre, ha visto l’atleta italiano imporsi sullo sfidante ungherese Norbert Ivanyi, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale della kickboxing professionistica.
Il palazzetto dello sport di Montevarchi ha ospitato ieri, domenica 14 dicembre, il titolo mondiale dedicato kickboxing professionistica World Title K1 Pro Xfc Asi e l'atleta Andrea Tavoletta già campione del mondo si è imposto sullo sfidante Norbert Ivanyi (Ungheria).
