Tassa aeroportuale boom di psicofarmaci e dove fare coworking
L'ultimo aggiornamento su RiminiToday esplora temi vari come la tassa aeroportuale, il crescente consumo di psicofarmaci e le opportunità di coworking. Questi argomenti offrono uno sguardo sulle sfide e le tendenze attuali che interessano la città, riflettendo le dinamiche sociali ed economiche di Rimini.
Anche la scorsa settimana con Dossier RiminiToday abbiamo affrontato diverse tematiche relative alla nostra città. Vi riepiloghiamo gli approfondimenti pubblicati negli ultimi giorni sulla nostra testata.Vengono prescritti già a nove anni: l'uso di psicofarmaci tra bambini e adolescenti continua. Riminitoday.it
ROMA:ESTORSIONE E USURA TRA RISTORATORI,SEQUESTRATI 66.000 € IN CONTANTI E 30.000 € IN ASSEGNI.
+++AUMENTO TASSA DI SOGGIORNO: IL CONSIGLIERE QUARTA: "SCELTA INOPPORTUNA E DANNOSA PER UNA CITTÀ CHE DEVE PUNTARE SUL TURISMO"+++ Cominicazione a forma del Consigliere Quarta: "Apprendo con grande preoccupazione - facebook.com facebook