Tarquinia chiamata a raccolta per il presepe di Natale | il Comune cerca figuranti

Il Comune di Tarquinia e l’Associazione Presepe Vivente cercano figuranti per la prossima edizione della tradizionale rievocazione natalizia, prevista tra il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026. L’iniziativa invita i cittadini a partecipare come comparse, contribuendo a rivivere un momento storico e culturale importante durante le festività.

Tarquinia, 15 dicembre 2025 – Il Comune di Tarquinia e l'Associazione Presepe Vivente rivolgono un appello alla cittadinanza invitando tutti a partecipare come comparse alla nuova edizione della rievocazione storica, in programma il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026. L'edizione di quest'anno avrà un fascino particolare: per la prima volta la rappresentazione prenderà vita negli ambienti del convento delle Benedettine, un luogo ricco di storia, arte e spiritualità, normalmente non accessibile al pubblico. Questo scenario unico offrirà ai visitatori un percorso emozionante, fatto di atmosfere suggestive e ambientazioni curate nei dettagli, rendendo l'esperienza del presepe vivente ancora più autentica e coinvolgente.

