TAR Lazio riconosce indennità di trasferimento ai Vice Ispettori
Il TAR Lazio ha riconosciuto l’indennità di trasferimento ai Vice Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria in seguito al ricorso di 85 dipendenti, rappresentati dall’avvocato Alba Fattorello. La sentenza riguarda la questione dell’indennità prevista in caso di trasferimento legato a promozioni interne, segnando un importante risultato per i ricorrenti.
Roma, 15 dicembre 2025 – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di 85 dipendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, rappresentati dall’avvocato Alba Fattorello, in merito all’indennità di trasferimento legata alla promozione interna a Vice Ispettore.La vicenda. Avellinotoday.it
