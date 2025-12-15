L'articolo esplora la difficile situazione delle carceri in Umbria, dove un numero significativo di detenuti con certificazioni di incompatibilità medica rimane incarcerato a causa della mancanza di alternative adeguate, evidenziando criticità nel sistema penitenziario regionale.

© Lanazione.it - "Tanti i detenuti malati incompatibili col carcere"

Nelle carceri dell’Umbria c’è "una quantità rilevante di persone con certificazione medica che dichiara inesorabilmente la loro incompatibilità col sistema ma rimangono seppelliti nelle strutture perché non ci sono soluzioni". A sottolinearlo è Giuseppe Caforio, garante in Umbria dei detenuti ai quali è stato dedicato il Giubileo. A suo avviso "occorre intervenire perché chi è incompatibile medicalmente con il carcere non può rimanere all’interno di esso, perché ciò costituisce da un lato un possibile reato e dall’altro un trattamento inumano". "Appare un percorso inevitabile ed improrogabile - ha sostenuto il Garante - l’ipotesi di soluzioni per detenuti che non hanno pericolosità sociale e hanno già scontato buona parte della pena, ai quali è rimasta una pena residuale modesta, come quella di poter godere di un amnistia. Lanazione.it

Ai Domiciliari L'Avvocato Francesco Cornicello

"Tanti i detenuti malati incompatibili col carcere" - Il garante interviente nel giorno del Giubileo dedicato a chi sta dietro le sbarre "Occorre agire poiché ciò costituisce un possibile reato e un trattamento inumano" . lanazione.it