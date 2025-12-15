tanti gli anconetani che ieri come oggi hanno dato lustro alla dorica

Ancona vanta una ricca tradizione di figure illustri che hanno contribuito a valorizzare la città nel corso dei secoli. Dall’arte rinascimentale all’Ottocento, numerosi anconetani si sono distinti per talento e prestigio, lasciando un'impronta significativa nel panorama culturale e artistico locale.

Sono molti gli anconetani che hanno dato lustro alla città in vari ambiti. Sul fronte artistico ci sono Andrea Lilli pittore manierista del ‘500, Nicola di Maestro Antonio, esponente illustre del Rinascimento Adriatico e Francesco Podesti, uno dei protagonisti assoluti dell’Ottocento. In epoca più moderna ci sono Gino De Dominicis e Corrado Cagli, ma anche gli anconetani di ‘adozione’ Enzo Cucchi e Valeriano Trubbiani. Due figure importanti sono Ciriaco Pizzecolli, considerato il padre dell’archeologia moderna, e Benvenuto Stracca, autore della prima opera dedicata al diritto commerciale come disciplina autonoma. Ilrestodelcarlino.it

