Tante sicurezze | ecco la richiesta di Mainoo per trasferirsi al Napoli

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kobbie Mainoo ha espresso chiaramente le proprie richieste ai vertici del Napoli in vista di un possibile trasferimento. Il giovane centrocampista inglese desidera garanzie sul suo ruolo e preferisce un trasferimento in forma di prestito con opzioni certe sul futuro. La sua posizione riflette l'importanza di stabilità e chiarezza per il suo percorso professionale.

Kobbie Mainoo ha fatto presente ai partenopei la propria richiesta per poter trasferirsi a Napoli. Il centrocampista inglese non vuole assolutamente trasferirsi in prestito secco e vorrebbe rassicurazioni sul proprio futuro nella società Kobbie Mainoo mette in chiaro le cose Il centrocampista inglese, nonostante la giovane età, sembra avere già in mente cosa vuole dai . L'articolo. Dailynews24.it

