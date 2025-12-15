Tante occasioni da rete Ma Maranello e La Pieve non riescono a superarsi

In un incontro ricco di opportunità da rete, Maranello e La Pieve non sono riuscite a trovare il gol, regalando un pareggio senza reti. La partita ha visto diverse sostituzioni e occasioni di pericolo per entrambe le squadre, ma nessuna si è concretizzata in rete, lasciando il risultato in parità.

© Ilrestodelcarlino.it - Tante occasioni da rete. Ma Maranello e La Pieve non riescono a superarsi MARANELLO 0 LA PIEVE N. 0 MARANELLO: Mawuli, Annovi (55' Dello Preite), Orlandi, Galli (75' Evangelisti), Marverti, Seghizzi, Baafi (65' Canalini), Riva (82' Restilli), Schiavone, Totaro, Zagari (65' Capasso). A disp.: Mazzetti, Guidetti, Tognin, Barani. All. Tosi LA PIEVE N.: Mbaye, Tudini Bellei, Monari, Timperio, Sghedoni, Casarano, Boriani (80' Migliaccio), Montorsi (70' Iazzetta), Cheli, Cantarello, Gilli (65' Belfakir). A disp. Porto, Pepe, Pellegrino, Cataldo, Traversi. All. Barbi Arbitro: Hlovyak di Bologna Note: ammoniti Baafi, Temperio, Zagari, Annovi, Iazzetta Finisce senza reti lo scontro salvezza che lascia Maranello e La Pieve appaiate a cavallo della zona playout.

