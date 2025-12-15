Tanta bellezza sotto l’albero

Durante l'inverno, la pelle affronta sfide legate alle basse temperature e all'aria secca, che possono causarne secchezza e invecchiamento precoce. Per mantenere un aspetto radioso e un viso rigenerato, è fondamentale adottare cure specifiche e proteggere la pelle dal freddo, preservandone la bellezza naturale anche nelle giornate più fredde.

Sguardo rigenerato Il freddo può essere un nemico per la tua pelle, specie se questa non viene nutrita e curata soprattutto in inverno. Protocollo Eye Care di Miamo è il cofanetto natalizio dedicato alla cura intensiva dello sguardo. Include Hyaluronic Eye Filler e Rejuvenation Eye Cream, che riducono borse, occhiaie e rughe, migliorano tono ed elasticità e idratano a fondo. Un rituale quotidiano raffinato, perfetto anche come preziosa idea regalo. Un regalo di Natale che sia utile ma che sappia anche sbalordire appena si scarta? Senza dubbio l’Euphidra Cofanetto Natale “Principessa Sorriso”. Il pack include un trattamento per occhi e labbra con maschera in gel idratante e protettiva dalla luce blu. Ilgiorno.it