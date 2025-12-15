Tangenziale di Tirano dove sei? | il funky-rap virale sui cellulari dei valtellinesi

Da venerdì, i cellulari dei valtellinesi sono stati invasi da un brano funky-rap virale, ironico e satirico, che prende di mira la tangenziale di Tirano. Questa canzone, condivisa in modo massiccio su WhatsApp, ha catturato l’attenzione della comunità locale, diventando rapidamente un fenomeno di tendenza e stimolando conversazioni e risate.

