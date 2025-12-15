Tamponamento a Milano degenera | automobilista trascinato sull’asfalto per oltre 100 metri

Un semplice tamponamento a Milano si trasforma in un episodio drammatico: un automobilista viene trascinato sull’asfalto per oltre 100 metri. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha visto un rapido susseguirsi di eventi, passando da un semplice schianto a una fuga improvvisa. La scena ha suscitato shock e preoccupazione tra i testimoni presenti sul luogo.

Da un incidente lieve a una fuga improvvisa. Un tamponamento senza feriti avvenuto nel tardo pomeriggio a Milano si è trasformato in pochi istanti in un episodio drammatico. Quello che sembrava un semplice sinistro da risolvere con la constatazione amichevole è degenerato quando uno dei due conducenti ha tentato di allontanarsi per evitare la compilazione dei documenti. Trascinato per oltre 100 metri. L'altro automobilista coinvolto, un uomo di 30 anni, ha provato a fermarlo aggrappandosi al veicolo in fuga, ma è stato trascinato sull'asfalto per più di 100 metri, fino all'incrocio con via Murat.

