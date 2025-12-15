Tamburi medievali Après-ski in collina e zampognari | una nuova domenica natalizia

La Festa di Natale di Brisighella torna domenica 21 dicembre, offrendosi con un programma ancora più ricco e coinvolgente. Tra tamburi medievali, Après-ski in collina e zampognari, l'evento promette di regalare un'atmosfera magica e tradizionale, celebrando le festività in un contesto unico e suggestivo.

Torna, domenica 21 dicembre, la Festa di Natale organizzata dalla Pro Loco di Brisighella, con un programma ancora più ricco e diffuso. Saranno nuovamente allestiti i mercatini natalizi, che torneranno ad animare piazza Marconi, e la Via degli Asini, a cura di Ae – All event, accompagnati per.