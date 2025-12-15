Tajani sul piano di pace per l’Ucraina | Occasione che non possiamo perdere Italia sempre più centrale

Il ministro degli Esteri Tajani ha evidenziato l'importanza del piano di pace per l’Ucraina, definendolo un’opportunità da non perdere. Con l’Italia sempre più protagonista sulla scena internazionale, Tajani ha sottolineato come la situazione globale abbia riacceso l’attenzione sulla politica estera, evidenziando il ruolo strategico del nostro paese nel contesto attuale.

Il ministro degli Esteri ha sottolineato come il quadro internazionale attuale abbia posto nuovamente al centro del dibattito pubblico la politica estera. "Di fronte a tante incognite, una certezza: l'Italia e il Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono sempre più protagonisti a livello globale", ha tuonato con un certo orgoglio.

