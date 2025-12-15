Tajani | Italia sempre più protagonista

Il ministro Tajani sottolinea il ruolo crescente dell'Italia sulla scena internazionale, evidenziando come la politica estera diventi sempre più centrale nel dibattito nazionale. La posizione del paese si rafforza in un contesto globale complesso, richiedendo una strategia diplomatica forte e coordinata per affrontare le sfide attuali e future.

12.01 "Il quadro internazionale mette una volta di più la politica estera al centro del nostro dibattito".Così il ministro degli Esteri Tajani alla Conferenza della Diplomazia alla Farnesina. "L'Italia sempre più protagonista a livello globale. Pace,sviluppo e crescita sono i cardini della nostra azione,mettendo sempre la persona al centro. Eccellenti rapporti con Usa che non possono fare a meno dell'Europa" e viceversa. Su Kiev un'opportunità da non farci sfuggire".E sottolinea: "Massima mobilitazione contro l'antisemitismo". Servizitelevideo.rai.it

