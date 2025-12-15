Tajani | Italia sempre piu' protagonista

Il ministro Tajani sottolinea come l’Italia stia assumendo un ruolo sempre più protagonista nel contesto internazionale, evidenziando l’importanza della politica estera nel dibattito attuale. La crescente centralità delle questioni globali richiede una strategia mirata e una presenza attiva, rafforzando il ruolo del nostro paese sulla scena mondiale.

12.01 "Il quadro internazionale mette una volta di più la politica estera al centro del nostro dibattito".Così il ministro degli Esteri Tajani alla Conferenza della Diplomazia alla Farnesina. "L'Italia sempre più protagonista a livello globale. Pace,sviluppo e crescita sono i cardini della nostra azione,mettendo sempre la persona al centro. Eccellenti rapporti con Usa che non possono fare a meno dell'Europa" e viceversa. Su Kiev un'opportunità da non farci sfuggire".E sottolinea: "Massima mobilitazione contro l'antisemitismo". Servizitelevideo.rai.it

