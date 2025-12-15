Tajani | Ho i capelli bianchi ma mi sento più giovane di chi cambia bandiera

In un’intervista, Antonio Tajani riflette sulla sua coerenza politica e sulla propria identità, sottolineando come i valori in cui crede da sempre siano al centro della sua vita. Con un sorriso e senza esitazioni, Tajani si confronta con il suo passato e il suo impegno, dimostrando come la fedeltà ai principi possa essere un punto di forza, anche in un contesto politico complesso.

ROMA – “Sono qui più da militante che da dirigente, in questi valori ci ho creduto fin da quando avevo 12 anni e non ho mai cambiato bandiera, non so se è un merito o un difetto in questa Italia, però la coerenza è un merito, io quando la mattina mi guardo allo specchio sono soddisfatto. Poi possono dire tutto quello che vogliono”. Così il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani ad Atreju. “Ai ragazzi, ai militanti, voglio dire non cambiate mai, mantenete lo stesso spirito, perchè se anche quando avrete i capelli bianchi come me manterrete lo stesso spirito, vi sentirete giovani. Io avrò pure gli anni che ho ma mi sento molto più giovane di tanti altri che hanno cambiato bandiera e hanno smesso di credere a certi valori. Lopinionista.it

Radio Cusano Campus. . “Trovo clamoroso che Tajani non abbia rimesso il mandato di segretario dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi” Le parole dell’ex ministro Elio Vito nel corso di “Urto”, con Giulio Cavalli, dopo le parole del numero uno di Mediaset su - facebook.com facebook