Sydney Sweeney | La mente vince sulla carne ho imparato ad avere la forza per andare avanti

Sydney Sweeney, nota per il suo talento e versatilità, si apre sul suo ruolo in Christy, interpretando l’ex pugile Christy Martin. Nel film, diretto da David Michôd e presentato al Toronto Film Festival, l’attrice si confronta con tematiche di forza interiore e resilienza, riflettendo sulla vittoria della mente sulla carne e sulla determinazione nel proseguire nonostante le sfide.

Sydney Sweeney, caschetto biondo e occhi azzurri, parla così di Christy Martin, l'ex pugile professionista che l'attrice interpreta in Christy, film diretto da David Michôd e presentato in anteprima al Toronto Film Festival di cui l'attrice è anche produttrice. Una storia che la segue, dal 1989 fino al 2010, fuori e dentro il ring, tra una relazione tossica con il suo allenatore, Jim Martin (Ben Foster), vittorie che l'hanno resa una pioniera della boxe femminile e una battaglia per il riscatto della propria libertà personale. Sweeney, 28 anni, lanciata dalla serie tv Euphoria, è una delle attrici attualmente più in vista di Hollywood: nei mesi scorsi è stata anche al centro di una polemica sulla pubblicità dei jeans America Eagle per la quale ha posato sotto lo slogan "Sydney Sweeney has good genes", letteralmente Sydney Sweeney ha dei buoni geni, slogan accusato di classismo e razzismo, ma difeso a spada tratta da Donald Trump che ha definito Sydney "bellezza americana classica".

