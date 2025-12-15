Sydney il premier australiano | Pronti a inasprire misure sull' utilizzo delle armi
Dopo l’attacco terroristico a Sydney, il primo ministro australiano Anthony Albanese annuncia la volontà di inasprire le normative sulle armi nel paese. La proposta mira a rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione, rispondendo alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sul controllo delle armi nel contesto nazionale.
Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha proposto leggi nazionali più severe sulle armi dopo l’attacco terroristico di Sydney. I leader del governo federale e statale hanno concordato di rivedere immediatamente le già severe leggi nazionali sul controllo delle armi dopo la sparatoria che ha preso di mira una celebrazione di Hanukkah sulla Bondi Beach di Sydney, provocando la morte di almeno 15 persone. L’azione includerebbe la rinegoziazione dello storico accordo nazionale sulle armi da fuoco che ha praticamente vietato i fucili a fuoco rapido dopo che un uomo armato solitario uccise 35 persone in Tasmania nel 1996, galvanizzando il paese all’azione, hanno detto i nove leader in una dichiarazione dopo una riunione di emergenza. Lapresse.it
