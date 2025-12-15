Sydney i genitori dell’uomo che ha disarmato il terrorista a Bondi Beach | nostro figlio è un eroe

Durante la sparatoria a Bondi Beach, un uomo ha disarmato un terrorista, diventando un eroe. I suoi genitori, testimoni di questo gesto coraggioso, hanno espresso orgoglio e ammirazione, definendo il loro figlio come un vero eroe per aver messo in salvo vite umane in un momento di grande pericolo.

I genitori dell’uomo che ha disarmato un terrorista in Australia durante la sparatoria di Bondi Beach, hanno descritto il figlio come un “eroe”. L’uomo è Ahmed al Ahmed, di 43 anni. “Mio figlio è un eroe, quando ha visto la gente a terra e sangue ovunque, immediatamente la sua coscienza e la sua anima lo hanno spinto a disarmare il terrorista”, ha detto suo padre, Mohamed Fateh Al Ahmed, fuori dall’ospedale dove suo figlio è ricoverato. Il video che mostra l’intervento di Ahmed al Ahmed ha fatto il giro del web ed è stato apprezzato anche dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal primo ministro australiano Anthony Albanese. Lapresse.it

