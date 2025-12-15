Sydney ecco chi sono i due boia della mattanza sulla spiaggia

Due uomini sono responsabili di una violenta aggressione durante la celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach, Sydney. Sajid Akram, 50 anni originario del Pakistan, e suo figlio Naveed, 24 anni nato in Australia, hanno causato una vera e propria strage, suscitando sdegno e preoccupazione nella comunità locale.

© Liberoquotidiano.it - Sydney, ecco chi sono i due boia della mattanza sulla spiaggia Sajid Akram, 50 anni, originario del Pakistan e residente in Australia dal 1998, e suo figlio Naveed, 24 anni, nato in Australia, hanno compiuto una strage durante la celebrazione di Hannukah a Bondi Beach, Sydney. I due hanno mentito alla famiglia, dicendo di andare a pescare, per trasferire il loro arsenale – armi legalmente acquistate da Sajid, appassionato di tiro e caccia, più ordigni rudimentali – in un appartamento affittato, usato come base per l'attacco.Le indagini non escludono legami con lo Stato Islamico: Naveed era stato monitorato nel 2019 per sospetti contatti jihadisti, senza esiti; nell'auto sono state trovate bandiere del Califfato e possibili segni di fedeltà al gruppo. Liberoquotidiano.it Sydney: un vessilo nero nel bar assediato Chi sono i due attentatori di Sydney: l'arrivo nel 1998 di Sajid Akram, l'indagine finita in nulla nel 2019, gli accertamenti sul figlio Naveed - facebook.com facebook Sydney, due uomini armati e gli spari: strage alla festa ebraica di Hanukkah. I killer sono padre e figlio: il primo ucciso dalla polizia x.com