Sydney chi è Ahmed Al Ahmed l’eroe di Bondi Beach che ha disarmato il terrorista a mani nude | Non ha pensato alle origini di chi stava aiutando ma alle persone che stavano morendo

Ahmed Al Ahmed, nato in Siria e padre di due bambine, è diventato un eroe a Bondi Beach disarmando un terrorista a mani nude. Con 43 anni, lavora come fruttivendolo e ha dimostrato grande coraggio nel rischio della propria vita per salvare gli altri, senza considerare le sue origini. Attualmente è ricoverato in ospedale in attesa di ulteriori interventi chirurgici.

Ahmed Al Ahmed si è nascosto per alcuni minuti dietro un'auto, aspettando il momento giusto.