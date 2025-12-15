Sydney chi è Ahmed Al Ahmed l’eroe di Bondi Beach che ha disarmato il terrorista a mani nude | Non ha pensato alle origini di chi stava aiutando ma alle persone che stavano morendo
Ahmed Al Ahmed, nato in Siria e padre di due bambine, è diventato un eroe a Bondi Beach disarmando un terrorista a mani nude. Con 43 anni, lavora come fruttivendolo e ha dimostrato grande coraggio nel rischio della propria vita per salvare gli altri, senza considerare le sue origini. Attualmente è ricoverato in ospedale in attesa di ulteriori interventi chirurgici.
Nato in Siria, 43 anni, è padre di due bambine di tre e sei anni e lavora come fruttivendolo. Ora è ricoverato in ospedale, in attesa di ulteriori interventi chirurgici. Vanityfair.it
UNBELIEVABLE NICKOLAS ???? || Taekwondo Fight video ||#taekwondo #taekwondofight
Sydney, chi è il passante eroe che ha fermato un attentatore a Bondi Beach: Ahmed Al Ahmed si è nascosto dietro un'auto, poi lo ha disarmato - Ahmed Al Ahmed si è nascosto per alcuni minuti dietro un'auto, aspettando il momento giusto. msn.com
NEWS – Il fruttivendolo-eroe che ha disarmato a mani nude uno degli attentatori di #Sydney si chiama Ahmed al Ahmed, è arabo, ha 43 anni, è sposato e padre di due figli. Per i media locali è musulmano, anche se il premier #Nethanyahu ha parlato di "api x.com
L’uomo che vedete nell’immagine si chiama Ahmed al Ahmed. È musulmano, ha 43 anni, fa il fruttivendolo a Sydney ed è padre di due figli. È anche l’uomo che, a Bondi Beach, ha disarmato e immobilizzato uno degli attentatori, consentendo a decine di pers - facebook.com facebook