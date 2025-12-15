Sydney attentato a Bondi Beach | fiori per omaggiare le vittime

A Sydney, centinaia di persone si sono riunite a Bondi Beach per deporre fiori in memoria delle vittime della recente sparatoria. L'evento ha rappresentato un gesto di solidarietà e cordoglio, testimoniando il forte legame della comunità di fronte a questa tragedia.

Centinaia di persone hanno deposto fiori per rendere omaggio alle vittime della sparatoria di Bondi Beach a Sydney. Al memoriale improvvisato, una donna che rendeva omaggio e indossava una kefiah, vista come un simbolo filo-palestinese, è stata allontanata dalla polizia. Due uomini armati hanno aperto il fuoco durante una celebrazione di Hanukkah sulla spiaggia, uccidendo 15 persone, tra cui un bambino. Gli attentatori erano padre e figlio. Il massacro in una delle spiagge più famose d’Australia ha fatto seguito a un’ondata di attacchi antisemiti che hanno sconvolto il paese nell’ultimo anno, anche se le autorità non hanno suggerito che questi e la sparatoria di domenica fossero collegati. Lapresse.it

