Svolta choc sull’omicidio di Rob Reiner e della moglie sgozzati in casa | arrestato il figlio Nick Gli indizi e un passato difficile contro di lui

Dopo settimane di mistero e indagini, si registra una svolta nel caso dell’omicidio di Rob Reiner e sua moglie Michele, trovati sgozzati nella loro casa di Brentwood. Le autorità hanno arrestato il loro figlio, Nick, sulla base di indizi e di un passato travagliato, aprendo una nuova fase nell’indagine e suscitando grande scalpore nella comunità di Hollywood.

Dopo ore di angoscia e di attesa, di dubbi e sospetti, indiscrezioni e verità taciute, il tragico e cruento evento che ha sconvolto la comunità di Hollywood – con il celebre regista e produttore Rob Reiner (noto per film come Harry ti presento Sally ) e sua moglie Michele trovati morti nella loro villa di Brentwood, Los Angeles – l’indagine entra nel vivo e accredita con una svolta drammatica i rumors della prima ora: secondo i media americani, le forze dell’ordine avrebbero fermato il figlio della coppia con l’accusa di essere il presunto autore del brutale crimine. per gli inquirenti d’oltreoceano è lui, il 32enne Nick Nick Reiner, uno dei tre figli della coppia d’oro di Hollywood, ad aver sgozzato i genitori. Secoloditalia.it

