Sventati attentati in California | nel mirino gli agenti dell' ICE

Il FBI e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno annunciato di aver scongiurato un complotto terroristico in California, che prevedeva attentati dinamitardi contro veicoli e agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). L'intervento ha impedito potenziali gravi minacce alla sicurezza pubblica nello Stato.

L’ FBI e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno annunciato di aver sventato un presunto complotto terroristico che prevedeva attentati dinamitardi contro diversi obiettivi in California, tra cui veicoli e agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Il piano avrebbe dovuto colpire aree di Los Angeles e della contea di Orange. L’operazione ha portato all’ arresto di quattro persone, secondo quanto dichiarato dalla procuratrice generale Pam Bondi. Le autorità federali hanno riferito che il gruppo stava pianificando l’uso di ordigni esplosivi improvvisati e che l’azione è stata fermata prima che potesse trasformarsi in un attacco concreto. Ilgiornale.it

