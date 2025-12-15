Supermarket della droga a Cornate d’Adda | arrivano le condanne per i 10 spacciatori

A Cornate d’Adda si sono concluse le operazioni giudiziarie nei confronti di una banda di spacciatori, responsabile di un vero e proprio supermarket della droga. Le condanne, che arrivano fino a 4 anni e 8 mesi, riguardano dieci persone coinvolte in un'attività illecita gestita da un'organizzazione radicata nel territorio.

Cornate d'Adda (Monza Brianza), 15 dicembre 2025 - Sono arrivate le condanne fino a 4 anni e 8 mesi di reclusione per la banda di spacciatori che aveva la base operativa nell'abitazione dell' unica donna e in un negozio accanto. Quest'ultima ha patteggiato una pena di 3 anni e 4 mesi, accolta ieri dalla giudice del Tribunale di Monza Angela Colella all'udienza preliminare conclusa anche con il processo con il rito abbreviato. Il blitz. Era lo scorso aprile quando era scattata la vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia di Vimercate, che aveva portato all’ arresto di dieci persone, nove uomini e una donna, tutti di origine marocchina, ritenuti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti che da Cornate d’Adda si allargava anche a Sulbiate e Verderio. Ilgiorno.it

Fari accesi su una sorta di supermarket della droga, lì dove si acquistava droga anche a domicilio o in un luogo concordato. I pusher consegnavano le dosi a bordo di monopattini o in sella a biciclette elettriche - facebook.com facebook